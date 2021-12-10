شاهد .. فيديو صادم لشاب وفتاة في سيارة يفجر غضب واسع في السعودية .. والسلطات تصدر بياناً عاجلاً. - اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر فيديو صادم لشاب وفتاة في سيارة يفجر غضب واسع في السعودية .. والسلطات تصدر بياناً عاجلاً. - اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار مقطع فيديو لفتاة ترقص بشكل فاضح في شارع عام بالعاصمة السعودية الرياض غضبا واسعا مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى إصدار بيان .

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وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع سيارة تتوقف في منتصف شارع عام وتنزل منها فجأة فتاة بملابس جريئة وتؤدي وصلة رقص مثيرة أمام الجميع بينما يجلس شخص أخر داخل المركبة.وعقب انتشار المقطع سادت حالة من الغضب مواقع التواصل وندد العديد من النشطاء السعوديين بهذا المشهد الفاضح.

وفي السياق صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو المتداول بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية.

وأوضح متحدث الشرطة أنه جرى استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

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