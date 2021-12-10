شاهد .. بعد ما التقينا وسكرنا الغرفة بالمفتاح..النجمة بلقيس فتحي تكشف معلومات مهمة وصادمة حول طلاق شيرين عبدالوهاب من حسام حبيب!

انت الان تتابع خبر بعد ما التقينا وسكرنا الغرفة بالمفتاح..النجمة بلقيس فتحي تكشف معلومات مهمة وصادمة حول طلاق شيرين عبدالوهاب من حسام حبيب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

كشفت الفنانة بلقيس فتحى، عن رأيها فى طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب، وذلك من خلال مقابلة أجرتها مع برنامج Et بالعربي.

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وتحدثت الفنانة بلقيس عن لقاء جمعها مع شيرين قبل الانفصال عن زوجها، قائلة : “شيرين طلبت تشوفني لما كنت في مصر والتقيت فيها على المستوى الشخصي وسكّرنا باب الغرفة بالمفتاح وحكينا إحنا الاثنين”.

وأضافت :”بأنها تواصلت معها بعد تأكيد خبر الطلاق وقامت بمراسلتها على الهاتف، مُشيره إلى أنه من حقها في هذه الفترة لا تتحدث مع أحد ويجب عليها التركيز على حياتها الخاصة “.32738677