شاهد .. وسامة فاقت الوصف .. صورة ابن الفنانة (نوال الزغبي) تشعل السوشيال ميديا لن تصدق ان هذا الحسن موجود في الكرة الأرضية .. والمتابعون يشبهونه بفنان شهير!

انت الان تتابع خبر وسامة فاقت الوصف .. صورة ابن الفنانة (نوال الزغبي) تشعل السوشيال ميديا لن تصدق ان هذا الحسن موجود في الكرة الأرضية .. والمتابعون يشبهونه بفنان شهير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، للمرة الأولى متابعيها عبر إنستغرام، صورة ابنها جورج ديب، لتحظى الصورة بتفاعل كبير خلال أقل من ساعة على نشرها.

20193124

وبدت نوال الزغبي (50 عامًا) في الصورة وهي تضع رأسها على كتف ابنها، أما هو فكان يحتضنها، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: ”صار شاب الله يحمي كل اولاد العالم أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر“.

وبدا جورجي شابًا وسيمًا ويشبه والده إيلي ديب إلى حد كبير وفق معلقين، فيما شبهه بعض متابعي النجمة الذهبية على إنستغرام وعددهم أكثر من خمسة ملايين متابع، بالفنان المغربي سعد لمجرد.

وأثارت الصورة التي نشرتها كذلك على حسابها في موقع تويتر، تفاعلًا واسعًا من قبل العشرات من متابعي نوال والبالغ عددهم نحو 9 ملايين شخص، من بينهم الفنان رامي عياش الذي علق بقوله: ”الله يحميه“.

وكانت نوال الزغبي قد أعلنت، في أغسطس/آب عام 2008، عن طلاقها من زوجها إيلي ديب بعد زواج ناجح استمر 15 عاما، أنجبا خلاله 3 أبناء هم تيا عام 1998، والتوأم جوي وجورجي عام 2002.

وفنيًا، أحيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلًا ناجحًا ليل الجمعة الفائت في العراق ضمن مشاركتها في مهرجانات بابل الدولية، وسط حضور تخطى الـ 6000 مشاهد.

وكانت نوال الزغبي، كشفت في وقت سابق عن سبب إلغاء متابعة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على موقع تويتر.

وقالت الزغبي في برنامج ”المجهول“ مع الإعلامي رودولف هلال، إنها كانت صديقة لشيرين عبد الوهاب وما زالت، ولكنها لا تتواصل معها في الفترة الحالية، ولا تعرف سبب ذلك، وكشفت أنها حاولت مرارا الاتصال بشيرين ولكن هاتفها خارج الخدمة.وأضافت أن شيرين ابتعدت عن كل الوسط الفني ولا تعرف سبب ذلك، مشيرة إلى أنه ربما لديها ظروف تمنعها، ومعلقة إنها لا تعرف حقيقة هل زوجها حسام حبيب هو من تسبب في ابتعادها عن زملائها أم لا.

لكن الزغبي عادت وقالت إنها اكتشفت أن الفنانة المصرية لا تعرف شيئًا عن صفحتها في موقع تويتر، وأن هناك شخصا آخر هو من يقوم بإدارتها.

20193124