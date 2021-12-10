شاهد .. على خطى ميا خليفة .. مودل جيجي تشعل الإنترنت بصورة خادشة بدون ملابس داخلية اظهرت كل شي للعلن!! وغضب عارم من المتابعين تجاهها.

انت الان تتابع خبر على خطى ميا خليفة .. مودل جيجي تشعل الإنترنت بصورة خادشة بدون ملابس داخلية اظهرت كل شي للعلن!! وغضب عارم من المتابعين تجاهها. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية المقيمة في أميركا، ​مودل جيجي​ أو المعروفة بباربي نجد، صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تعدت فيها الخطوط الحمر.

و2ظهرت جيجي منحنية أمام المرآة لتستعرض مؤخرتها من دون ملابس داخلية ما أثار غضب الكثير من المتابعين.57009718

والجدير بالذكر أن مودل جيجي إستفزت أيضا قبل أيام المتابعين بظهورها وهي تجلس على حافة كرسي بطريقة إيحائية وترتدا سترينغ يبرز مؤخرتها أمام الكاميرا بطريقة مقرفة.

وعبر المتابعون عن إنزعاجهم الدائم من حركاتها التي تتقصد دائماً القيام بها، كما إعتبروا انه لا بد من أخذ إجراءات بتوقيف صفحتها.

وكانت جيجي قد صدمت الجمهور بعد نشرها مقطع فيديو عبر خاصية "الستوريز"، ظهرت فيه وهي تداعب صدرها بطريقة جنسية ومثيرة أمام الكاميرا، ما اعتبره المتابعون دعوة واضحة لممارسات لا أخلاقية.57009718