شاهد .. اتفرج: هذه الطفلة الجميلة أصبحت ممثلة شهيرة للغاية .. وتزوجت فنان كبير والفنانة القديرة شادية تعتبر ضرتها!!

انت الان تتابع خبر اتفرج: هذه الطفلة الجميلة أصبحت ممثلة شهيرة للغاية .. وتزوجت فنان كبير والفنانة القديرة شادية تعتبر ضرتها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

من حين لأخر تنتشر صور أطفال أصبحوا فنانين كبار، وهذه الصور ظهرت لهم بعدة عدة سنوات طويلة سواء كانوا أحياءأو أموات، ويحب عدد كبير من الجمهور مشاهدة هذه الصور كنوع من أنواع الفضول.

66286311



لذلك نعيد عليكم نشر هذه الصورة بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تراها في حالة أنك لم تشاهدها من قبل.

وهذه صورة فنانة شهيرة جداً من فنانات زمن الفن الجميل، كانت تمتلك ملامح جميلة وجذابة، وكانت من أجمل الوجوه التي ظهرت على الشاشة وعرف عنها رقتها ودلالها.



هذه الفنانة وقفت أمام عتاولة الفن، كبار الفنانين، فمثلت مع عبد الحليم حافظ ورشدي أباظة، وصلاح ذو الفقار وغيرهم من الفنانين الكبار.



وكانت الفنانة شادية في مكانة ضرة هذه الفنانة فقد تزوجت من طليقها الفنان الشهير صلاح ذو الفقار.



إنها الفنانة زهرة العلا، والتي تظهر في الصورة وهي طفلة تبلغ من العمر قرابة 3 سنوات، وتضع يدها على خدها وكأنها امرأة مهمومة.

وتمتلك زهرة العلا الملامح الجميلة منذ صغرها، فالعيون الملونة والشعر الأصفر، والبشرة البيضاء.

وكما قلنا أن الفنان صلاح ذو الفقار كان متزوج من زهرة العلا قبل شادية وكانت بالنسبة له الزوجة الثانية بعد زوجته الأولى نفيسة أم أولاده.



وتعرف صلاح على زهرة خلال تصويره فيلم “رد قلبي” وأثناء مشهد زواجهما بالفيلم طلب منها أن يتزوجها في الحقيقة وهو ما حدث بالفعل وحضر كل فريق عمل الفيلم، الزفاف، ولكن لم يستمر هذا الزواج كثيرًا، بل وقع الطلاق بعد عام واحد دون أية خلافات، وشاركا بعده الفنانان في أفلام سويا مثل “الرباط المقدس” و ”جميلة”.



وهناك مفاجأة يعرفها القليلون بشأن زهرة العلا وهي، أن الفنان سعيد عبد الغني هو زوج اختها، أي أنها خالة الفنان أحمد سعيد عبد الغني.

اسمها بالكامل زهرة العلا محمد بكير رسمي، وهي من مواليد 10 يونيو 1934، في محافظة الإسكندرية،



ولديها ابنة واحدة وهي منال الصيفي وذلك من زوجها المخرج حسن الصيفي الذي تزوجته بعد صلاح ذو الفقار.

66286311