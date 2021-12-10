شاهد .. بإطلالة جريئة. سمية الخشاب تنزع ثوب الخجل وتظهر بلا ملابس وتكتفي بتغطية جسدها بالبرتقال في اقوى مشهد اغراء !!...اتفرج

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انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة. سمية الخشاب تنزع ثوب الخجل وتظهر بلا ملابس وتكتفي بتغطية جسدها بالبرتقال في اقوى مشهد اغراء !!...اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - استحوذت الفنانة سمية الخشاب على أنظار الجمهور عقب مشاركتها مجموعة من الـ صور الجديدة عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، أطلت فيهم سمية الخشاب من حمام السباحة وسط قطع البرتقال .
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سمية الخشاب
استحوذت الفنانة سمية الخشاب على أنظار الجمهور عقب مشاركتها مجموعة من الـ صور الجديدة عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، أطلت فيهم سمية الخشاب من حمام السباحة وسط قطع البرتقال .
سمية الخشاب في حمام السباحة :
تألقت النجمة المصرية في المنشور بإطلالة جريئة لناحية الظهور ، حيث بدت بأكتاف مكشوفة داخل المسبح ، فيما غطت باقي جسدها بالنزول إلى الماء ، واعتمدت سمية في إطلالتها مكياج الوجه الظاهر بتدرجات الألوان الترابية والبرونز ، الأمر الذي أبرز ملامحها بشكل واضح .في حين أنها تركت شعرها بشكل منسدل على أكتافها المبللة ، مما زاد من سحرها وجاذبية ظهورها ، ودفع بالجمهور للإشادة بجمالها عبر التعليقات التي أرفقوها بالمنشور .
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