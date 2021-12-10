شاهد .. بإطلالة جريئة. سمية الخشاب تنزع ثوب الخجل وتظهر بلا ملابس وتكتفي بتغطية جسدها بالبرتقال في اقوى مشهد اغراء !!...اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة. سمية الخشاب تنزع ثوب الخجل وتظهر بلا ملابس وتكتفي بتغطية جسدها بالبرتقال في اقوى مشهد اغراء !!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استحوذت الفنانة سمية الخشاب على أنظار الجمهور عقب مشاركتها مجموعة من الـ صور الجديدة عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، أطلت فيهم سمية الخشاب من حمام السباحة وسط قطع البرتقال .

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سمية الخشاب

استحوذت الفنانة سمية الخشاب على أنظار الجمهور عقب مشاركتها مجموعة من الـ صور الجديدة عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، أطلت فيهم سمية الخشاب من حمام السباحة وسط قطع البرتقال .

سمية الخشاب في حمام السباحة :

تألقت النجمة المصرية في المنشور بإطلالة جريئة لناحية الظهور ، حيث بدت بأكتاف مكشوفة داخل المسبح ، فيما غطت باقي جسدها بالنزول إلى الماء ، واعتمدت سمية في إطلالتها مكياج الوجه الظاهر بتدرجات الألوان الترابية والبرونز ، الأمر الذي أبرز ملامحها بشكل واضح .في حين أنها تركت شعرها بشكل منسدل على أكتافها المبللة ، مما زاد من سحرها وجاذبية ظهورها ، ودفع بالجمهور للإشادة بجمالها عبر التعليقات التي أرفقوها بالمنشور .

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