شاهد .. كأنها ملاك من الجنه؛؛ زوجة حميد الشاعري تسحر الانظار فاق جمالها كل الوصف والمعايير..وابنته الكبرى التى تفوق والدتها جمالا لن تصدقوا الشبه بينهما( صور )

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك من الجنه؛؛ زوجة حميد الشاعري تسحر الانظار فاق جمالها كل الوصف والمعايير..وابنته الكبرى التى تفوق والدتها جمالا لن تصدقوا الشبه بينهما( صور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )

حميد الشاعري مواليد 29 نوفمبر 1961 وهو مغنى وموسيقار ليبي مصري ولد لأب ليبي وأم مصرية وهو يحمل الجنسيتين الليبية والمصرية.

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وكانت نشأة حميد الشاعرى فى أسرة مكونة من 15 أخا وأختا وذلك بجانب ثلاث زوجات لوالده بخلاف والدته وقد توفيت والدته وهو لم يكن يتجاوز سن الثالثة عشر.

قدم حميد الشاعري أول أعماله الغنائية بعد انتقاله من ليبيا إلى مصر وبالتحديد مدينة الإسكندرية حيث استقر والده وكان والده يرفض عمل نجله فى الموسيقى.



إلا أن حميد الشاعرى أثبت موهبته وقد اعتبر بعد ذلك أنه موسوعه فنيه حيث أن أعماله سواء الغنائية أو الموسيقية قد ساهمت فى تشكيل جيل بأكمله.



وقد شارك حميد الشاعرى فى اكتشاف عدد كبير من المواهب والتى تركت بصمه واضحه فى الساحه الفنيه .



وقد فضل حميد الشاعرى لفترة كبيرة إخفاء حياته الشخصية عن الأضواء إلا أنه تخلى عن ذلك وقام بنشر صورا لزوجته الجميله وأبنائه.

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