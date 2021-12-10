شاهد .. صورة صادمة: نور مقداد زوجة الوليد بإطلالتها الغريبة تثير الجدل هل خضعت لحقن الفيلر في شفتيها وتكبرهما؟! صورة مسربة لها!

انت الان تتابع خبر صورة صادمة: نور مقداد زوجة الوليد بإطلالتها الغريبة تثير الجدل هل خضعت لحقن الفيلر في شفتيها وتكبرهما؟! صورة مسربة لها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي )

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لزوجة نجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​، ​نور غسان مقداد​ بدت فيها مختلفة للغاية عن السابق.

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واعتبر كثر انها خضعت لحقن الفيلر بهدف تكبير شفتيها اذ بدت مختلفة للغاية فيما شكك البعض الاخر بهذا الاقتراح

وقالوا انها فقط اعتمدت على فيلتر معين خلال التقاطها هذه الصورة التي سربها محبوها مما جعل شفتيها تبدوان بارزتين بشكل أكبر.

ومن المعروف ان نور شابة طبيعية للغاية حتى انها لا تكثر من مستحضرات التجميل ولا يعقل ان تكون قد لجأت للحقن!

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