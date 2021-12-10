شاهد .. اتفرج نجم طيور الجنة ( المعتصم بالله) يعلن تمرده ويصدم الجمهور بوجه آخر (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج نجم طيور الجنة ( المعتصم بالله) يعلن تمرده ويصدم الجمهور بوجه آخر (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر نجم قناة "​طيور الجنة​" ​المعتصم بالله مقداد​ صور له عبر صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها بثياب كاجوال، عبارة عن قميص كاروهات أزرق وأبيض، وبنطال كحلي، وحذاء رياضي أبيض، وكتب تعليقاً طريفاً كتب فيه: "أول مرة بحياتي بحس حالي شوي طويل".

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وتفاعل المتابعون مع صور المعتصم وتعليقه الطريف، وخصوصا عندما نشر المعتصم بالله الصورة ذاتها، أرسلها له أحد المتابعين، ظهر فيها أطول معلّقاً: "خليتك أطول"، وأشاد الجميع به وبإطلالاته المميزة مؤكدين على حبهم له.

هذا وفاجأ المعتصم بالله جمهوره بعد ان ظهر بصورة عبر حسابه في انستغرام، بلا لحية، وأعلن عن ماكنة حلاقة للحيته لجعلها أطول، وقال: "اسمعوا هاليومين في إعلان لمكينة جديدة، بدي لحيتي تطول كمان"، لينشر بعدها صورته بلا لحية صدم بها المتابعين.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه نجم ​المعتصم بالله مقداد​ وهو يستعرض سيارته الجديدة، ومعلقا عليه: أن هذه هي المفاجأة التي كانت "مستخبية"، وتبين أن سيارته تقدّر بأكثر من 70 الف دولار اميركي، ما صدم الجميع.

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