شاهد .. أشهر فنانة فائقة الجمال اعتزلت المشاهد الساخنة بسبب أحمد زكي : اندمج وعورني حتى نزفت بشدة؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 01:30 مساءً | (مايا)

خلال العقود القليلة الماضية كانت تعتمد بعض الأفلام السينمائية في مصر على تواجد بعض مشاهد القبلات بين البطل والبطلة، والتي يتضمنها السيناريو في أحيان كثيرة لما تتطلبه الحبكة الدرامية، خاصة وأن بعضها يكون له تأثير قوي، في قصة الفيلم، وكذلك لم تخلْ أفلام "أحمد زكي"، من تلك المشاهد، ولكن عديد من بطلات أعماله اشتكيّن من اندماجه خلال تأدية تلك المشاهد.

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شارك "أحمد زكي"، الفنانة "يسرا"، بطولة فيلم "درب الهوى"، وبعد عرضه عام 1983، صرحت الأخيرة في لقاء تليفزيوني لها، أنه خلال تمثيلهما لمشهد القبلة اندمج "أحمد زكي"، وكانت القبلة عنيفة جدًا من جانبه، بحسب قولها.مشهد آخر جمع الراحل أحمد زكي بالراقصة "دينا"، في فيلم "استاكوزا"، من اخراج "ايناس الدغيدي"، وتضمن الفيلم مشهد قبلة جمعت بينهما، فقلت دينا في برنامج ((الحكم))، إن قبلة أحمد زكي كانت عنيفة جدًا حتى أنها بسببها نزفت من شفتها السفلية، مؤكدة أن القبلات التي يتم تأديتها في الأفلام تكون حقيقية، ولذا أكدت الراقصة "دينا"، أنه بسبب ذلك اعتزلت تأدية أي مشاهد أخرى تتضمن تأدية قبلات خلالها .23408809