شاهد .. في حادثة مروعة هزت المصريين.. عروس تستغيث بعد ساعات من زفافها وما اقدم عليه العريس صدم الجميع! تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر في حادثة مروعة هزت المصريين.. عروس تستغيث بعد ساعات من زفافها وما اقدم عليه العريس صدم الجميع! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )

أوضحت عروس البدرشين في مصر تفاصيل انتحار زوجها وذلك بعد ساعات من حفل زفافهما، وقالت: «بعد ما دخلنا الشقة وقعدت على سرير غرفة النوم

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قال لي هدخل الحمام، وبعد فترة سمعت صوت مش طبيعي ولما فتحت باب الحمام وجدته غارقا في دمائه».



وأفادت العروس في المحضر إنها لم تعرف السبب في إقدام عريسها على الانتحار خاصة أنه لم يحصل بينهم أي حوار بعد دخول شقة الزوجية،

مضيفة فأنا مازلت أرتدي فستان الزفاف ولم ألاحظ شيئًا من مظاهر الاكتئاب أو الحزن عليه، ووأضافت مؤكدة أنه كان طبيعيًا وقت الزفة حتى دخولهما شقة الزوجية، وفقا للمصري اليوم.

وتابعت العروس: بعد دخولنا منزل الزوجية لم يتحدث معي غير كلمتين «أنا هدخل الحمام»، وعندما تأخر بشكل كبير شعرت بالقلق فطرقت الحمام وفتحت الباب فوجدته على الأرض غارقًا في دمائه فاتصلت بأسرته ليحضر الجميع ويتم نقله إلى المستشفى.



حيث تلقى قسم شرطة البدرشين بلاغا من المستشفى بوصول جثة شاب 26 عاما، متوفى بجرح طعني في منطقة البطن، بعد ساعة من ليلة زفافه بدائرة القسم،

وانتقل ضباط القسم إلى مكان المستشفى، وبسؤال والدة العريس المتوفى أكدت أنه تخلص من حياته بعد ساعة من اختلائه بعروسته في منزل الزوجية.



وأعلنت التحريات أن المتوفى لم يتمكن من الدخول بزوجته فتركها في الغرفة بحجة الذهاب إلى الحمام وعند غيابه لحقت به زوجته العروس ففوجئت بسقوطه على الأرض غارقا في دمائه.

وأضافت التحريات أن العروس استغاثت بوالدة المتوفى وشقيقته واللتين قامتا بنقله لمستشفى البدرشين لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفي قبل وصوله،

وقالت أسرة العريس إنه كان يعاني من حالة نفسية قبل زواجه وأنهم كانوا يعتقدون أن الزواج سوف يحسن من حالته النفسية.



حيث لم تقم أسرة العريس باتهام الزوجة أو أحد أخر بالتسبب في وفاته، وضلت نافية وجود شبهة جنائية وراء موته، بالتالي تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة،

وهكذا نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي للتأكيد على سبب الوفاة38471775