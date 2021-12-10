شاهد .. للكبار فقط.. ميريام كلينك بأجرأ اطلالة نووية وهي بدون ملابس داخلية أمام الدفاية ومتابع :بردانة بتقلعي ليه؟

انت الان تتابع خبر للكبار فقط.. ميريام كلينك بأجرأ اطلالة نووية وهي بدون ملابس داخلية أمام الدفاية ومتابع :بردانة بتقلعي ليه؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

سعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

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ونشرت ميريام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، فيديو تظهر فيه وهى امام المدفأة بدون ملابس داخلية ترتدى قميص مفتوح .

وعلق احد المتابعين متسائلاً عن سبب وقوفها عارية المدفأة وهل انت تشعرين بالبرد فلماذا خلعت ملابسك بالكامل .

وكانت ميريام قد أثارت بلبلة كبيرة، مؤخّراً، في صفوف الروّاد، الذين انتقدوها بسبب نشر صورتها وهي تمسك بعبوات السيليكون، قبل اجراء عملية تكبير الصدر.97762108