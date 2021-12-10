شاهد .. إبنة الفنان وائل كفوري تخطف الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد لن تصدقوا أن هذا الجمال موجود على الأرض .. اتفرج مقدار الشبه مع والدها؟؟

انت الان تتابع خبر إبنة الفنان وائل كفوري تخطف الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد لن تصدقوا أن هذا الجمال موجود على الأرض .. اتفرج مقدار الشبه مع والدها؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت زوجة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة، صورة لابنتهما في أوّل يوم دراسي لها، بعد انقطاع قصري طال القطاع التعليمي خلال الآونة الأخيرة.

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وظهرت الطفلة جالسة في صفها، وعلامات السعادة واضحة عليها، وكتبت على الصورة "عدنا إلى المدرسة".

والجدير بالذكر، أن بشارة كانت قد توعدت سابقاً لكل من يحاول التعرض لعائلتها، أو العبث بحكاية زواجها السابق وكل الامور التي تتعلق بها وحدها، لأن في هذا الاطار قدسية معينة لا يعرفها هواة التنكيل بسيرة الآخرين.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن حياتها الخاصة السابقة والحالية لانها معنية أساسية بالدفاع عن خصوصياتها بعد أن انتهى زمن الصمت.

وقد تفاعل المتابعون مع الصورة وأعربوا عن اعجابهم بابنة وائل كفوري الصغيرة، كما بدا واضحاً الشبه بينها وبين والدها.

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