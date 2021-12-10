شاهد .. إغراء ساخن. (نسرين طافش ) تتجاوز الخطوط الحمراء بإطلالة نارية من داخل المسبح

انت الان تتابع خبر إغراء ساخن. (نسرين طافش ) تتجاوز الخطوط الحمراء بإطلالة نارية من داخل المسبح والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت النجمة السورية عن جزء واسع من ظهرها العاري في اطلالة صيفية جديدة من خلال حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام.

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وتأتي اطلالة طافش على خلفية الاجازة التي تقضيها في السواحل المصرية في البحر الأحمر بعد حضورها الملفت في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

والجدير بالذكر ان نسرين احتلت الترند العربي بفساتينها واطلالاتها الجريئة من مهرجان الجونة على الريد كاربت وتصريحات زواجها القريب في سنة 2021.

ويشار الى ان طافش شاركت على المستوى الفني ببطولة مسلسل ختم النمر رفقة أحمد صلاح حسني كما تشارك في بطولة مسلسل الوجه الآخر رفقة ماجد المصري والذي يمتد لـ 45 حلقة.48821737