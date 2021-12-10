شاهد .. تنبؤات نارية يشيب لها شعر الرأس... الفلكي الشهير ميشال حايك توقعاتة المرعبة تتحقق من جديد وما حدث لا يخطر على بال.

انت الان تتابع خبر تنبؤات نارية يشيب لها شعر الرأس... الفلكي الشهير ميشال حايك توقعاتة المرعبة تتحقق من جديد وما حدث لا يخطر على بال. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحققت مجددا بعض تنبؤات الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك والتي كان قد أطلقها في وقت سابق على شاشات التلفزيون.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه ميشال حايك وهو يتنبأ بوقوع حدث معين في منشآت نفطية بلبمان.وكان قد اندلع حريق ضخم قبل أيام في خزان للمحروقات في منشأة النفظ في الزهراني جنوبي العاصمة بيروت.

ومؤخرا صدم ميشال حايك الجمهور بصدق تنبؤاته حول سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول وجميع مدن البلاد وتداول رواد مواقع التواصل فيديو له توقّع فيه "فصولا جديدة ومذهلة في مسار حركة طالبان"، على حدّ تعبيره.

وتوقع في لقاء سابق مع قناة MTV اللبنانية وقوع انفجار عكار في لبنان وقال :”الأنظار تتوجه على عكار مطرح ما تتراكم الأحداث ومطرح ما بيختلط النور بالنار.”98647441