شاهد .. الفنانة نبيلة عبيد: تقع في الفخ بأعترافات نارية للغاية عن مشاهد الاغراء : لن أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي!

انت الان تتابع خبر الفنانة نبيلة عبيد: تقع في الفخ بأعترافات نارية للغاية عن مشاهد الاغراء : لن أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

في حوار ساخن وجرئ تحدثت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن القبل في حياتها، وأهم القبل التي كانت لها في السينما وأبطال هذه القبلات، في حوار صحفي معها نشر على صفحات مجلة المصور عام 1999.

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وقالت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ردًا على سؤال: "هل تدخل القبل السينمائية في نسيج الإغراء؟": "بالتأكيد ولكن القبلة السينمائية غير حقيقية أحيانًا،

وأحيانًا أخرى تكون من نسيج العمل ولا يمكن أن يتم المشهد بدونها، وهذه القبلات بلا أحاسيس أو مشاعر،

لأنها تكون أمام أعين فريق العمل، والمشاعر فيها منفصلة تمامًا لأنه لا يسبقها إحساس حب مسبق بين الطرفين".

وتحدثت عبيد عن أشهر القبلات في أفلامها قائلة: أشهر القبلات التي حدثت لي في أفلامي كانت من الراحل فريد شوقي في فيلم "رابعة العدوية"

ومع يوسف شعبان في "حارة برجوان" و"هدى ومعالي الوزير"، ومع حسين فهمي في "قصاقيص العشاق" الذي لم يكتمل تصويره.65908319