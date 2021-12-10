شاهد .. تفاصيل موجعة الكشف عن سر الصراخ الهستيري للفنان الكبير نجاح الموجي لحظة وفاته ؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل موجعة الكشف عن سر الصراخ الهستيري للفنان الكبير نجاح الموجي لحظة وفاته ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنان المصري القدير “نجاح الموجي” الذي أثرى شاشتي التلفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيداً كبيراً خاصة عند الجمهور الذي أصبح يردد أقواله حتى بعد وفاته مما يدل علي قوة هذا الفنان وموهبته الكبيرة التي أبدع من خلالها .



من هو نجاح الموجي الأزمات الفنية التي واجهها الموجي

واجه الفنان “عبدالمعطي الموجي” العديد من الأزمات الفنية منها التصريحات التى أطلقها ضد الحزب الوطني وذلك أثناء مشاركته في فيلم التحويلة، وكما أنه خرج عن النص في المسرحية التى قدمها وتسمي ب “ملك الشحاتين”، فقامت الرقابة حينها بسحب الترخيص من الفنان الموجي، وبعد نجاح أغنيته الشهيرة “اتفضل من غير مطرود” قام بطرح ألبوم جديد لكن الرقابة قامت برفض إجازة هذا الألبوم.

وفاة الفنان الموجي

إثر صرخات متعددة بجانب شرفة غرفته توفي الفنان القدير و الكوميدي الرائع “عبد المعطي محمد الموجي” المشهور بإسم “نجاح الموجي” في الوسط الفني في فجر يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 1998 بالقاهرة، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب، عملت ابنته الاعلامية أيتن الموجى التي عاشت مع والدها الساعات الأخيرة في حياته، وذلك عندما تعرض لوعكة صحية مفاجئة جعلته يقترب من شرفة الشقة يضرب بيديه ويصرخ عالياً مردداً: “يا رب”.كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية منها:”العائلة، مصرع المتنبي، أهلا بالسكان، الغربة، الشارع الجديد، مشوار، ريش على مفيش، بوابة الحلواني، الفلوس، البحث عن الضحية، عباسية واحد، سفر الاحلام”، وغيرها كثيراً من الأعمال التي قدمها.ولكن بعد محاولات كثيرة من ابنته “أيتن” لإنقاذه، فشلت أيتن في إحضار عربات الإسعاف التي قد وجدت إحداها معطلة والأخرى سائقها في إجازة، فلم تجد مفر غير النزول من البيت والبحث عن طبيب فعادت وجدته جثة هامدة قد فارق الحياة عمر ناهز 53 عاما، وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر إلى المقابر الخاصة به.89986929



أهم الأعمال الفنية التي قدمها عبدالمعطى الموجي

قدم الفنان عبدالمعطي الموجي العديد من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون التي نالت إعجاب الجماهير كثيراً حتى قام العديد بترديد إفهاته في الشارع وفي كل مكان ومن أهم أعماله :” الحريف، شوارع من نار، صاحب الإدارة بواب العمارة، مغاوري في الكلية، النساء، امرأة مطلقة، موعد مع القدر، مدافن مفروشة للإيجار، سكة الندامة، أربعة في مهمة رسمية، أيام الغضب، اغتصاب، المساطيل، الكيت كات، الحب في طابا، ليه يا بنفسج” “131 شغـال، زيارة السيد الرئيس، طأطأ وريكا وكاظم بك، قليل من الحب كثير من العنف، البحر بيضحك ليه، التحويلة، الحب في ظروف صعبة، الحب فوق هضبة الهرم، من يطفئ النار”.



حتى قدم العديد من المسرحيات أهمها :”المتزوجون، يوم عاصف جداً، خد الفلوس واجري، مولد سيدي المرعب، 10 على باب الوزير، سيرك يا دنيا، عروسه تجنن، الواد ده كويتي، أنا وصاحبي في الكازوزة، ابتسامة وراء القضبان، الدور الرابع شقة 9، ياأنا ياإنتي، إلعب غيرها، مطلوب مجرمين فوراً، مين ضحك على مين، رقص الديوك، بوم شيكا بوم”.89986929