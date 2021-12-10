شاهد .. على خطى رهف القنون : السعودية مودل آش بإطلالة صاروخية تثير الجدل وتشعل جنون الجمهور!

انت الان تتابع خبر على خطى رهف القنون : السعودية مودل آش بإطلالة صاروخية تثير الجدل وتشعل جنون الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت الفاشينيستا ​السعودية مودل آش صورة لها عبر خاصية الستوري علي حسابها الرسمي على موقع إنستغرام .

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وظهرت مودل آش في الصورة ترتدي كروب توب وبنطلون جنز وكسفت إطلالتها عن بطنها مستعرضة رشاقتها ونحافتها أمام الكاميرا .

وتنشط المودل السعودية آشـ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر بين الحين والآخر صوراً وفيديوهات مثيرة للجدل،

بملابس فاضحة، يقابلها من متابعيها موجة من الهجوم الذين ينتقدون اطلالاتها.58745203