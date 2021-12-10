شاهد .. فخمة للغاية وكأنها قصر ملكي طائر .. الفنانة أحلام الشامسي تظهر لأول مرة باطلالة خطفت وسحرت الأنظار من مدرج المطار وطائرتها الخاصة (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر فخمة للغاية وكأنها قصر ملكي طائر .. الفنانة أحلام الشامسي تظهر لأول مرة باطلالة خطفت وسحرت الأنظار من مدرج المطار وطائرتها الخاصة (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

شاركت الفنانة الإماراتية الكبيرة أحلام الشامسي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً خاصة بها برفقة طائرتها الخاصة من على مدرج المطار.

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وظهرت الفنانة أحلام في الصور بجانب طيارتها الخاصة، وهي بكامل أناقتها مرتدية تنورة وجاكيت رسمي،

ورفعت شعرها، ووضعت مكياج قوي زاد من أناقة اطلالتها، كما ظهرت في صور أخرى وهي تجلس بداخل الطيارة.

وعلقت أحلام على الصور بكلمات أغنياتها: توحشتك توحشتك توحشتك..خطاك اللاش ابد والله..توحشتك .. فقدتك .. مده ماشفتك..على م تحب .. على ودك انا كل مالي اتعلق بك .. اودك."

وأثارت الفنانة احلام الجدل بسبب صورها بجانب طائرة خاصة،

متهمها البعض بحب الإستعراض، بينما تساءل البعض ان كانت هذه الطائرة خاصة بها، او انها استأجرتها من أجل جلسة التصوير.14035915