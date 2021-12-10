شاهد .. تفاصيل مؤلمة..الكشف عن وصية الفنان المصري حسن حسني بعد فترة من رحيلة.. والمفاجأة في دور نجل عادل إمام في تنفيذها؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل مؤلمة..الكشف عن وصية الفنان المصري حسن حسني بعد فترة من رحيلة.. والمفاجأة في دور نجل عادل إمام في تنفيذها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي )

يعتبر الفنان المصري الراحل حسن حسني من اشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، وكان ابرز ادواره الكوميديا.

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وكشف الفنان المصري هاني رمزي عن وصية الفنان الراحل حسن حسني التي طلبها منه قبل وفاته.

ووفقا لما تناقلته وسائل اعلامية مصرية فقد قال "رمزي" في تصريحات تلفزيونية: حسن حسني أوصاني بعمل جزء ثاني من فيلم (غبي منه فيه) وكذا طلعت زكريا أوصاني بنفس الوصية.



وأضاف: المشكلة التي واجهتني طوال السنين الماضية هي عدم وجود سيناريو قوي بنفس قوة الجزء الأول.



وتابع: نجاح الجزء الأول كان قويا وبالتالي ليس من السهل أن أخرج وأفسده بجزء ثاني غير متقن.

واستدرك: أنا متحمس لتنفيذ الجزء الثاني من الفيلم لتنفيذ وصية

حسن حسني و طلعت زكريا وكذلك رامي إمام - نجل الفنان عادل إمام - متحمس لإخراج الفيلم مثل إخراجه الجزء الأول بالإضافة إلى أن نيللي كريم أيضا متحمسة لكن ننتظر السيناريو الجيد.15361557