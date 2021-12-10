شاهد .. ظهور مخيف لبطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. اتفرج كيف غيرت السنوات ملامحها الجميلة ! (التفاصيل كاملة)

انت الان تتابع خبر ظهور مخيف لبطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. اتفرج كيف غيرت السنوات ملامحها الجميلة ! (التفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد مواقع التواصل تداول صور للفنانة ناهد رشدي، بعد سنين غياي عن الساحة الفنية بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها.

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وكانت الفنانة القديرة ناهد رشدي في الصور يبدو عليها الارهاق والتعب والتقدم بالسن حيث ملأت التجاعيد وجهها.

وكانأسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية بعد مشاركتها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، إلى ظروف صحية.وقالت خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، إن أولادها كانوا سببا رئيسيا في غيابها عن الساحة عن الفنية.

وأضافت أنها اتجهت للعمل في المسرح للحفاظ على المهنة التي تحبها، مع الحفاظ على تربية أطفالها.

وعرف المشاهدون ناهد رشدي من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التلفزيونية، في فترة تسعينيات القرن العشرين خصوصا في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي جسدت فيه دور "سنية عبدالعفور البرعي".

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