شاهد .. أرقام خيالية وتفاصيل صادمة لن تتوقعها ! .. كم تبلغ حجم ثروة رامز جلال ؟ ومن هي زوجته الثانية التي خبأها عن الإعلام بسبب جمالها الفائق ؟

انت الان تتابع خبر أرقام خيالية وتفاصيل صادمة لن تتوقعها ! .. كم تبلغ حجم ثروة رامز جلال ؟ ومن هي زوجته الثانية التي خبأها عن الإعلام بسبب جمالها الفائق ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي )

برز اسمه في سجل الكبار، وخلال العشر سنوات الماضية لمع إسمه بشكل أكبر وذلك من خلال برامج المقالب التي لازال يقدمها كل موسم رمضاني ويستضيف فيها ألمع نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.

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ومزامنة مع شهرة رامز الواسعة التي حققها رامز جلال، يتسائل الكثير عن حجم الثروة التي أستطاع رامز جلال تحقيقها من خلال أعماله الفنية والإعلامية.وفي هذا التقرير سنكشف تفاصيل من حياة رامز جلال

ثروة رامز جلال:

يعتبر رامز جلال من أغنى الممثليين المصرين بعد عادل إمام وأحمد السقا، وتقدر ثروته بحسب احصائيات 2020 حوالي 250 مليون جنية، أي ربع مليار جينيه مصري، وهو ما يعادل 16 مليون دولار أمريكي.



من هو رامز جلال؟

رامز جلال هو ابن المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق ، وأخ للفنان ياسر جلال بدأ دراسته في مدرسة قصر الطفل الابتدائية ثم انتقل إلى مدرسة الأورمان الإعدادية ،

وفي المرحلة الثانوية انتقل إلى مدرسة الجيزة الثانوية بعد انتهاء أيام المدرسة >قرر رامز الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وهذا بسبب حبه الكبير لفن التمثيل

الذي عاش في داخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده إلى المسرح أثناء البروفات ، مع أحمد السقا ، أحمد حلمي ، محمد سعد ، مجدي کامل ، منال عفيفي ،

منال سلامة ، وأيمن عزب ، كانوا نفس دفعة رامز جلال. وبعد المعهد التحق رامز بالجيش وكان في قيادة سلاح المشاة. 78080730