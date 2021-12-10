شاهد .. اتفرج صور نادرة تنشر لأول مرة من حفل زفاف اسطوري لشمس البارودي بأحد ابناء الملك عبد العزيز وكيف حاولت الانتحار بسببه ثلاث مرات وكيف انتهت علاقتها معه!

انت الان تتابع خبر اتفرج صور نادرة تنشر لأول مرة من حفل زفاف اسطوري لشمس البارودي بأحد ابناء الملك عبد العزيز وكيف حاولت الانتحار بسببه ثلاث مرات وكيف انتهت علاقتها معه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/10 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تزوجت الفنانة شمس البـارودي، في عام 1969 من الأمير السعودي الأمير خالد بن عبـدالعزيز. الذي عرف عنه كثرة زيجاته، وبالأخص من الوسـط الفني في حفل زفاف أسطـوري

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، نالت به لقب الأميرة. ولكن هذه الزيجة لم يكتب لها الدو ام أكثر من ثلاثة أشــهر فقـط حاو لت خلالها البارودي، الانتـحار مـرتين.

بدأت الحكاية بعد زواج البارودي، من الأمير خالد، بفترة قصيرة حيث بدأت الخـلافات تدب بينهما فحاولت الانتحـار مرتين.

في المرة الأولي أسعـفها الأمير، وهي فاقدة الوعي إثـر تنـاولها أقراص الأسبرين، وفي المرة الثانية غافلت كل من في القصر الذي تعيش فيه بالهـرم وحاولت قطـع شـريان يدها وأنقذ ها زوجها في اللحظات الأخيرة.

واتفـق الزوجان أكثر من مـرة علي اتمام الطلاق بعد سلسلة من المنازعات، وفي كل مرة يتدخل الأصدقاء لتصفية الخـلاف الذى كان يتجـدد بعد ساعات قليلة من انتهائه، وبسببه حـاولت الأميرة الإنتحار مرتين.



وبعد تدخل الأصدقاء وافق الأمير على تر ك الأميرة قصر الهرم لتقيم مع أسرتها حتى تهـدأ أعصابها، ولكنها رفضت العودة معه مرة أخرى وطلـبت الطلاق على أن يد فع لها مؤ خر صداق قدر بـ15 ألف جنيه وقتها.

وأخيرا وافق الأمير على اتمام الطلاق على أن تتنازل البارودي، عن جزء من مؤ خر الصداق بحجة شـرائه مجوهرات بـ7 آلاف جنيه لها من فندوق الهيـلتون.

يذكر أن الأمير خالد هو الابن التاسع للأمير الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود، وكان يشغل منصب رئيس الحرس الوطني السعودي، كما أنه شغل منصب رئيس الد يوان الملكي. المصدر اخبار اليوم

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