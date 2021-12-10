شاهد .. كأنها ملاك من الجنه: النجمة نادين نسيب نجيم بإطلالة جذابة بفستان يحبس الانفاس ويسحر الجمهور! اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك من الجنه: النجمة نادين نسيب نجيم بإطلالة جذابة بفستان يحبس الانفاس ويسحر الجمهور! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

خطفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم الانظار بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان CAEL في دبي وكُرّمت كأفضل ممثلة عن مسيرتها في مجال التمثيل.

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وعند تلقيها التكريم سألها مقدم الحفل عن سرها فأجابت مبتسمة أن سرّها هو محبة الناس لها.

وتابعت نادين في كلنتها شاكرة القيمين على

الحفل لتكريمها على مسيرتها ونجاحاتها ، وعتبرت نادين ان جزءاً من هذا التكريم هو لبلدها الحبيب لبنان الذي تهديه كل خطوة من نجاحاتها.

أما على صعيد الإطلالة فقد اختارت نادين فستاناً باللون الفضي الرمادي البراق من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد.

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