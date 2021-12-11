شاهد .. عاشت حياه صاخبة : برلنتي عبد الحميد نافست هند رستم على مشاهد الإغراء.. وإتهمت جمال عبد الناصر بمحاولة قتل زوجها!تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر عاشت حياه صاخبة : برلنتي عبد الحميد نافست هند رستم على مشاهد الإغراء.. وإتهمت جمال عبد الناصر بمحاولة قتل زوجها!تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

حياة صاخبة عاشتها ​برلنتي عبد الحميد​، وقد جمعت بين الفن والسياسة، ففي الفن إستطاعت أن تحصل على نجومية وأدوار رئيسية وبطولات، وفي السياسة تزوجت من الرجل الثاني في مصر،

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وزير الحربية ​عبد الحكيم عامر​، الصديق المقرّب للرئيس المصري السابق الراحل ​جمال عبد الناصر​، لتترك تاريخها الفني من أجل قصة حبها وإقترابها من عالم السياسة.



إلتحقت بالمعهد العالي للتمثيل

ولدت برلنتي عبد الحميد، وإسمها الحقيقي نفيسة عبد الحميد حواس، في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1935،

في حي السيدة زينب بالقاهرة، وبعد انتهائها من دبلوم التطريز قررت الإلتحاق بمعهد الفنون المسرحية فإلتحقت بقسم النقد وشاهدها الفنان ​زكي طليمات​، والذي أقنعها بأن تغير مسارها وتتجه للتمثيل في المعهد، وبالفعل تخرجت من قسم التمثيل.

من المسرح لبطولات سينمائية وإشتهرت بأدوار جريئة

بدأت برلنتي عبد الحميد التمثيل، لكن من خلال انضمامها لفرقة المسرح المصري الحديث وشاركت في مسرحيات مثل "النجيل وقصة مدينتين"، وكانت بدايتها في السينما بعد أن شاهدها بيبر زريانللي واختارها لتقدم فيلم "شم النسيم" في عام 1952،

وقدمت في العام نفسه فيلم "ريا وسكينة"، وبعدها بعامين قدمت "الحياة الحب وأسعد الأيام" وشاركت مع ​محمد فوزي​ بدور في فيلم "ديماً معاك"، وبرعت في شخصية المرأة اللعوب التي تغوي الرجال في أفلام مثل "​رنة الخلخال​ وفضيحة في الزمالك أمام ​عمر الشريف​ وسر طاقية الإخفاء"،

وشاركت في "قصة حبي ودرب المهابيل وحب وإنسانية وهارب من الحب واسماعيل ياسين في متحف الشمع وحملة ابرهة على بيت الله الحرام وحياة غانية وقلوب العذارى وسلطان ونداء العشاق وغرام في السيرك والشياطين الثلاثة و​شادية​ الجبل" في عام 1964، ثم غابت لمدة عشر سنوات قبل أن تعود بمسرحية أقوى من الزمن، وبعدها قدمت فيلم "العش الهادئ" أمام ​محمود ياسين​.



وظهرت برلنتي عبد الحميد ضيفة في فيلم "نساء في المدينة" في عام 1977، وبعدها بعام شاركت في مسلسل "موال الغضب" لتغيب مجدداً وعادت مرة أخرى في الثمانينيات، وبالتحديد في عام 1986 لتشارك في مسلسل "حارة الشرفا"،

وفي عام 1987 قدمت فيلم "الهانم بالنيابة عن مين"، وفي عام 1988 قدمت "جواز في السر"، وكانت آخر مشاركتها التمثيلية من خلال مسلسل "مخلوق إسمه المرأة" عام 1990.نافست ​هند رستم​ على الإغراء وعرفت بجرأة أدوارها

تعتبر برلنتي عبد الحميد من النجمات اللواتي قدّمن شخصيات جريئة،

إعتبرها البعض وقتها منافسة لهند رستم، وإستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً بسبب ملامحها المصرية والتي جعلتها تقدم شخصية "بنت البلد" التي يقع في حبها الجميع.إعتزلت الحياة الإجتماعية قبل وفاتها



إعتزلت برلنتي عبد الحميد الحياة الإجتماعية في أواخر حياتها، وإرتدت الحجاب، وقد توفيت في 1 كانون الأول/ديسمبر عام 2010، عن عمر ناهز الـ75 عاماً، بعد تعرضها لجلطة في المخ،

وفي عام 1999 جسدت شخصيتها الممثلة غادة عبد الرازق في فيلم "جمال عبد الناصر"، وفي عام 2014 قدّمت الممثلة ​درة التونسية​ شخصيتها في مسلسل "صديق العمر".49488274