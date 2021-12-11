شاهد .. الفاشنيستا السعودية (باربي نجد) تفجر الإنترنت وتكسر كل الحواجز بملابس فاضحة أظهرت ما كان مخفي !

انت الان تتابع خبر الفاشنيستا السعودية (باربي نجد) تفجر الإنترنت وتكسر كل الحواجز بملابس فاضحة أظهرت ما كان مخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الثياب الداخلية السعودية ​باربي نجد​ أو مودل جيجي مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وأثارت موجة من الجدل بين المتابعين بسبب ظهورها شبه عارية، فقد إرتدت ملابس داخلية باللون الأبيض وعليها ورود، وكانت جالسة على كرسي وتقوم بحركات مغرية وإيحائية بطريقة مستفزة.

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كما أنها كانت ترتدي معطفاً باللون الأصفر ولكن تركته مفتوحاً وكاشف عن جدسها.وكانت قد صدمت نجد المتابعين بنشرها صورة لها عبر خاصية "الستوريز" عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت مرتدية ثياباً داخلية باللون الأخضر، وكاشفة عن جسمها بشكل كامل، وعلقت عليها: "الإحتفال باليوم الوطني السعودي"، وعبّر المتابعون عن إستيائهم من تصرفها هذا ومن كلامها عن مناسبة وطنية وهي ترتدي ثياب داخلية!

واجتاحت قصة عارضة الأزياء باربي نجد صاحبة صور جريئة شهيرة لها بمواقع التواصل وهي ترتدي أول بيكيني موديل من المملكة العربية ​السعودية.

وسرقت نجد​ أنظار جمهور عريض واسع على مواقع التواصل بصور جريئة تشاركها بين الفينة والأخرى.

وتلقب باربي نجد بأنها “أول بيكيني موديل من المملكة العربية ​السعودية”.

وباتت تعرف بأنها تتماثل بلعبة باربي، مع أنها لا تشبهها كثيرًا لكنها ملفتة للنظر.وحظيت بقاعدة متابعين بلغت 73 ألف متابع، رغم أنها لا تتابع أي شخص على حسابها ما عده البعض غريبًا.

وقوبل نشر باربي نجد لصور شبه عارية بانتقادات واسعة بين جمهورها.

من هي باربي نجد ؟ « ويكيبيديا »

جيجي نجد عارضة أزياء سعودية الجنسية سعودية لأب سعودي وأم سعودية من مواليد 1994 وتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. مرخصة في مجال المعامل في الولايات المتحدة الأمريكية. هي أول عارضة أزياء سعودية للبيكيني ، الملقب بباربي نجد الشهيرة. إنه منتشر في العالم العربي وله حساب على Instagram يضم ملايين المتابعين.ما هي جنسية نموذج باربي؟

يتساءل الكثير من الناس حول العالم عن جنسية باربي نجد ، ولا شك أن باربي نجد من أصل سعودي ، وأب سعودي وأم سعودية ، وتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الطفولة. قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم ، يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية.

جيجي نجد الملقبة بباربي نجد في عقدها الثاني من مواليد 1994 م. عمرها 27 سنة. لديها قاعدة جماهيرية ضخمة. تعمل كعارضة لأكبر علامة تجارية في العالم. تظهر دائمًا على حسابها الرسمي على Instagram بمظهر جريء وبراق. تنشر إعلانات لعدة شركات أزياء عالمية ، وهذا ما جعلها تبحث عنها أكبر شركات الموضة والأزياء في العالم بسبب إطلالتها وجمال مظهرها.

هنا نصل إلى نهاية مقال من هي باربي نجد على ويكيبيديا ، حيث نعرف سيرة باربي نجد على ويكيبيديا السعودية ، ونعرف أيضًا عمر باربي نجد وجنسية باربي نجد.69075879