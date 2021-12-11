شاهد .. بأجرأ اطلاله على وجة الارض؛؛ عارضة الازياء جورجينا رودريغز تخضع لعملية تكبير خلفيتها .. هكذا اختلف شكل جسمها!-بالصورة

انت الان تتابع خبر بأجرأ اطلاله على وجة الارض؛؛ عارضة الازياء جورجينا رودريغز تخضع لعملية تكبير خلفيتها .. هكذا اختلف شكل جسمها!-بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ قيل انها التقطت لها قبل تكبير مؤخرتها وقبل خضوعها للعديد من التمارين الرياضية التي اثرت على شكل جسمها!

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واشار البعض ان جورجينا لم تخضع لاية عملية تجميل او تكبير لمؤخرتها بل كانت قد اشارت الى انها تمارس الرياضة باستمرار مع حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو

ولذلك تستطيع الحفاظ على رشاقة جسمها خصوصا ان التمارين الرياضية تكون تحت اشراف اهم مدربي اللياقة في العالم كما انها تتبع نظام غذائي صحي!

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