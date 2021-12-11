شاهد .. منى الشاذلي: الناس قالوا ياسمين كانت عايزة تطلّق منك ورفضت تسافر معاها سويسرا؟! اتفرج رد مفاجئ وغير متوقع من أحمد العوضي

انت الان تتابع خبر منى الشاذلي: الناس قالوا ياسمين كانت عايزة تطلّق منك ورفضت تسافر معاها سويسرا؟! اتفرج رد مفاجئ وغير متوقع من أحمد العوضي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم» على قناة cbc، إذ تذاع الحلقة على جزئين، على أن يتم إذاعة الجزء الثاني منها مساء اليوم، الخميس.

وظهرت «ياسمين» على شاشة «cbc»، لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية كادت أن تودي بحياتها، وكشفت عن تفاصيلها وأسبابها، كما استنكرت الشائعات التي طالتها أثناء فترة مرضها.وكشف أحمد العوضي عن سر تخلفه عن السفر مع ياسمين لسويسرا، بعد سؤال مفاجئ من الشاذلي له حول حقيقة الشائعات التي دارت عن نيتها الطلاق منه وللخلافات بينهما رفضت سفره معها.68135553

وقال العوضي إن الموضوع يتلخص بأنه منع بسبب عدم امتلاكه لفيزا سفر في وقت كان من الضروري تسفيرها بسرعة دون تأخر، ولهذا تم تسفيرها وتأخر حتى أتم أوراقه وسافر بعدها.

وقال إنه يعتقد أن اتهامه بأنه تخلف عن ياسمين بسبب وجود مشاكل عبارة عن زيادة حب من الجمهور وليس اتهام.68135553