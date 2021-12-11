شاهد .. بعد 38 عاماً من غيابها .. نجل «شمس البارودي» يكشف مفاجأة صادمة غير متوقعة عن والدته!. اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر بعد 38 عاماً من غيابها .. نجل «شمس البارودي» يكشف مفاجأة صادمة غير متوقعة عن والدته!. اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعود الفنانة شمس البارودي للأضواء مجددا بفيلم وثائقي عن حياة زوجها الفنان حسن يوسف.

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وقال عمر حسن يوسف ابن حسن يوسف وشمس البارودي في تصريحات صحفية عن أنه يتم التجهيز لفيلم وثائقي جديد عن قصة حياة والديه، وهو حاليا في مرحلة الكتابة، لتعود به شمس البارودي للأضواء بعد اعتزالها التمثيل لمدة دامت 38 عامًا.

وكان حسن يوسف، قد قال في تصريحات سابقة إن اعتزال زوجته الفنانة شمس البارودي، كان رأيها الشخصي وهي حرة في تصرفاتها.

وذكر "يوسف"، خلال حواره لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه كان يعتقد في البداية أن قرار اعتزالها سيكون فترة وتمر ثم ما تلبث وتعود من جديد عن قرارها.. لكن ذلك لم يحدث، بل أصرت على رأيها".

وكشف أن أعمالاً فنية تعرض عليها، والشخصية على الورقة جيدة جداً، والأجر مناسب، لكنها ترفض.

كما كشف أيضاً أن البارودي عُرض عليها برنامج مقابل 20 مليون جنيه، ومناسب لها، إذ تقدم من خلاله مسيرتها الشخصية والفنية بشكل يليق بها وعلى شكل مذكرات، ويعرض على إحدى القنوات الفضائية الكبرى، لكنها رفضت؛ متمسكة بقرار اعتزالها الفني، وقال إنه شخصياً كان يرى أن الفرصة جيدة "ولكنها حرة في رأيها".

يذكر أن شمس وحسن تزوجا عام 1972 بعد قصة حب، وأنجبا 4 أولاد، هم ناريمان، عمر، عبد الله ومحمود.

وكان اشترط حسن على زوجته شمس بعد الزواج، ألا تقدم أي أعمال فنية إلا معه، وهذا ما حدث، حتى أعلنت اعتزالها عام 1982.71133208