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شاهد .. كأنها ملاك من الجنه: اتفرج صورة ابنة تامر حسني وبسمه بوسيل بجمالها الطفولي وبرائتها الجميله وهل تشبه والدها ام والدتها!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

الفنان تامر حسني متعدد المواهب هو مطرب شاب مصري وايضا اصبح الان تامر حسني من المع نجوم التمثيل ليس الغناء فقط ،

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وقد استطاع النجم تامر حسني ان يحقق نجاح كبير ويحظى بمحبة الكثيرون في فترة قصيرة منذ بدايته كمطرب فقط .

 

 


تزوج المطرب والفنان تامر حسني من " بسمه بوسيل " وانجبا طفله جميله اسموها ( تاليا ) وفور ولادتها قام تامر حسني بنشر عدد كبير من صور ابنته على المواقع المختلفة

 

 

وقدم معجبين تامر حسني التهاني والتمنيات له ولمولودته ( تاليا ) بالخيرولذلك نقدم لكم صور ابنة تامر حسني ونترك لكم التعليق هل هي تشبه والدها ام تشبه والدتها ..!

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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