شاهد .. نجمة مسلسل (المال والبنون).. خذلها محمد منير وهي على فراش الموت ولم يحضر احد جنازتها وديانة زوجها وضعتها في مأزق كبير!

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل (المال والبنون).. خذلها محمد منير وهي على فراش الموت ولم يحضر احد جنازتها وديانة زوجها وضعتها في مأزق كبير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

بملامح ساحرة، وقلب يستوعب كل الدنيا، عارضت أسرتها عملها بالفن، لكنها أصرت على حلمها، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت بتفوق،

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فنانة مصرية بملامح أمريكية ،جميلة الطلة ،كالشمس عندما تشرق وسط الظلام ،قطة برية وسط الناس ، لإنها الفنانة الجميلة فايزة كمال ،

التي تتميز بلون بشرتها الابيض الاوروبي،والعيون الزرقاء والشعر الاصفر مثل شعاع الشمس ومثل سبائك الذهب.



وفي السطور التالية نستعرض قصة الفنانة الراحلة فايزة كمال التي حققت شهرتها الواسعة بعد مشاركتها في مسلسل " المال والبنون" الجزء الأول بدور فريال فرويلة

تزوجت فايزة كمال من المخرج مراد منير الذى أشهر إسلامه لكي يتزوجها ،على الرغم من أن جميع عائلته مسيحية لكنه تحدى الجميع من أجلها ،وأنجبت منه ولدين هما يوسف وليلي.

وأحدث زواجهما آنذاك جدلا واسعا بدعوى أنه مسيحي الديانة بينما هي مسلمة ولكنه منير قال إن زوجته الراحلة مسلمة وتزوجا وهو مسلسل الديانة، حيثث قام بإشهار إسلامه، قبل 15 عاما من زواجهما، مشيرا إلى أنه لم يدخل الإسلام للزواج منها.



خذلها محمد منير

قال زوجها المخرج مراد منير، إن صداقة كانت تجمع بين الراحلة فايزة كمال والكينج محمد منير، وذلك بسبب عملهم سويا في مسرحية " الملك هو الملك"

وأنها تواصلت هاتفيا مع منير وهي على فراش الموت وطلبت منها زيارتها وأكدت له إنها تريد رؤيته، لكنها للأسف خذلها ولم يهتم وحتى عندما توفيت لم يحضر جنازتها.

قال المخرج المسرحي مراد منير أنه كان وراء منح الفنان محمد منير لقب «الملك» بعد مشاركته في مسرحية«الملك هو الملك» التي اخرجها مراد منير قبل سنوات طويلة.



وتابع «مراد» خلال استضافته في لقاء سابق ببرنامج «ونقول كمان» مع الإعلامية ياسمين الخطيب على قناة «النهار» أن محمد منير كان قد حقق نجاحا مثله مثل على الحجار في تلك الفترة لكنه لم يكن قد قفز فنيا ولم يلقب بهذا اللقب «الملك» إلا بعد مشاركته في المسرحية مشيرا إلى أنه أخبره بأنه ملك النوبة فلقبه مراد منير وقتها «يبقى نسميك الملك».



وأشار مراد منير إلى أن الفنان محمد منير لم يزر الفنانة الراحلة فايزة كمال زوجته والتي شاركت في بطولة المسرحية أمامه في بداياته وقال «مزرشي فايزة كمال..ولم يحضر عزاءها».



وتابع :«الوحيد اللي كلمته فايزة قبل موتها وكانت في المستشفى قالتله عايزة أشوفك قبل ماامشي ولم يزرها ودي حاجة وجعتني ورغم ذلك حافظت على علاقتي به حتى الآن لكن لم يعجبني أيضا أنه أعلن انتماءه مؤخرا للنادي الأهلى متخليا بهذه السهولة عن فريقه المفضل الزمالك».

وكشف مراد منير عن ترشيحه للفنان محمد منير لبطولة مسرحية «ومنين أجيب ناس» لكنه رفض لتلحين الشيخ إمام لها مبررا ذلك بأنه «شيوعي» وهو مااستنكره مراد منير وقتها وأوضح:

«قلت له ده بيصلي وبيخطب في الجامع ورفضت استكمال النقاش معه واسندت الدور لعلي الحجار الذي حقق نجاحا كبيرا ولفينا بيها المحافظات ولما اتفرج محمد منير العرض اتغاظ».



وتابع مراد: ظل محمد منير في البيت 3 سنوات عندما لم يحقق البومه «شوكولاته» نجاحا كبيرا وعائدات مرتفعة وحين تولى المخرج فهمي إدارة المسرح القومي طلب مني تقديم مسرحية عام 1988 فعرضت على محمد منير وابلغته ان اجره سيكون 4 آلاف جنيه فقط شهريا وقدمنا «الملك هو الملك»

واستعنا خلالها بالشاعر أحمد فؤاد نجم الذي تلقى 3 آلاف جنيه لكتابة بعض أغانيها واقترحت على محمد منير طرح ألبوم يحمل أغاني المسرحية وفعلا طرحه باسم «الملك» وحقق نجاحا كبيرا.



ورحلت فايزة كمال في ٢٦ مايو ٢٠١٤ بعد معاناة مع مرض سرطان الكبد، عن عمر يناهز ٥٢ عاما.62297286