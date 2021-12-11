شاهد .. بوقاحة غير مسبوقة .. جورجينا تتصدر الترند في جوجل بإطلالتها الجريئة بعد ظهوها في الحمام ورفع اقدامها للأعلى بوضعية مخجلة .

انت الان تتابع خبر بوقاحة غير مسبوقة .. جورجينا تتصدر الترند في جوجل بإطلالتها الجريئة بعد ظهوها في الحمام ورفع اقدامها للأعلى بوضعية مخجلة . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز،الترند على مواقع التواصل وبحث جوجل بعد ظهورها بصورة صادمة وهي نائمة على أرضية الحمام، وأغمضت عينيها وكأنها غافية، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأزرق، ومكشوف الصدر، وترفع أقدامها على الحائط بوضعية جريئة، وبشعر منسدل.

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انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها بشكل مكثف من قبل المتابعين، الذين انهالوا بالتعليقات على الصورة الغريبة والتي وصفت بالمخجلة بسبب نومها على أرضية الحمام بوضعية مثيرة وغير مفهومة، ما جعلها تتصدر أحاديث النشطاء وبحث جوجل من اجل معرفة اصل الصورة وسبب اتخاذها الحمام مكان للنوم والتقاط الصور، ورجح البعض انها ربما تكون مأخوذة من جلسة تصوير.

يذكر ان جورجينا رودريغز، قد استعرضت مؤخرا​ سيارتها الفارهة بعدة صور نشرتها عبر حسابها في انستغرام، وظهرت وهي ترتدي ملابس رياضية واسعة، وتترجل من السيارة أمام بيت كبير يعتقد انه منزلها هي وكريستيانو رونالدو​ في لندن، وسعر السيارة لا يقل عن 200 ألف دولار.

هذا وتنتظر جورجينا ورونالدو ولادة التؤام، حيث كان قد اعلن كريستيانو حمل جورجينا بتوأم من خلال صورة لهما مع صورة السونار، كما كشف عن حبه لجورجينا وتعلقه بها أكثر من اهداف كرة القدم.75654612