شاهد .. اتفرج: يخلق من الشبه اربعين.. لن تصدقوا شبيهة مي عز الدين ؛؛الهندية؛؛ تخطف الأنظار وتسحر الجمهور .. فولة واتقسمت نصين!

انت الان تتابع خبر اتفرج: يخلق من الشبه اربعين.. لن تصدقوا شبيهة مي عز الدين ؛؛الهندية؛؛ تخطف الأنظار وتسحر الجمهور .. فولة واتقسمت نصين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للممثلة المصرية ​مي عز الدين​ مع نسختها الاصلية، والتي هي فتاة هندية تشبهها وكأنها نسخة طبق الاصل عنها.

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ولكن مع فارق بينهما، وهو أنّ النجمة المصرية مي عز الدين أكبر من الشابة الهندية بـ 20 سنة.

هذه الفتاة الهندية والتي تدعى اديتي، تشبه مي عز الدين الى درجة كبيرة تجعل من الصعب التفريق بينهما لولا عامل السن.



يذكر ان مي عز الدين غابت في الفترة الماضية عن تقديم الاعمال على الرغم من انها كانت تصور وتحضر اعمالا عديدة.

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