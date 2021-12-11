شاهد .. بإطلالة تحبس الأنفاس | مريم أوزرلي تستعرض أنوثتها الطاغية بملابس غريبة.. لن تصدق كيف ظهرت! (صور)

انت الان تتابع خبر بإطلالة تحبس الأنفاس | مريم أوزرلي تستعرض أنوثتها الطاغية بملابس غريبة.. لن تصدق كيف ظهرت! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت الفنانة العالمية ​مريم أوزرلي​ بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور له.

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وذلك عبر صفحتها الشخصية لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.مريم أوزرلي تستعرض أنوثتها بملابس غريبة

حيث ظهرت أوزرلي في الصورة المنشورة، وهي تستعرض ملابس جريئة بتصميم غريب ووضعت على رأسها قبعة من القش مما زاد الإطلالة غرابة، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور ومتابعيها مع الصور المنشورة.

جدير بالذكر، أن هناك عدد من المصادر المقربة أفادت أن الفنانة العالمية مريم أوزرلي قامت بالتوقيع مؤخرا على بطولة مسلسل جديد، من المقرر تصويره العام المقبل، ولكن لم يتم تحديد دورها حتى الأن ومن المقرر تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة بناء على السيناريو المكتوب.

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