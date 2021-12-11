شاهد .. باطلالة مخجلة تجاوزت حدود الأدب : باربي نجد تفاجئ جمهورها بفيديوهات فاضحة عبر الستوري من الحمام بطريقة كارثية غير مسبوقة!

انت الان تتابع خبر باطلالة مخجلة تجاوزت حدود الأدب : باربي نجد تفاجئ جمهورها بفيديوهات فاضحة عبر الستوري من الحمام بطريقة كارثية غير مسبوقة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد صور وفيديوهات جريئة من داخل الحمام، عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام“.

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وفاجأت السعودية نجد جمهورها، بنشر عدد من صور وفيديوهات عبر خاصية الستوري من داخل الحمام، حيث ظهرت وهي ترتدي روب الحمام الأبيض.

كما ونشرت فيديو قصير وهي تجهز الحمام الخاص بها، تم نشرت فيديو أخر للـ”جاكوزي” بعد تجهيزه.

وكذلك نشرت فيديو أخر وهي داخل الجاكوزي وترتدي ملابس داخلية باللون الزهري، فيما كشفت عن باقي جسدها.

وخلال الفيديوهات القصيرة التي نشرتها السعودية نجد، تعمدت بالظهور أمام الجمهور بطريقة فاضحة من خلال حركاتها وإيحاءات مثيرة.

وعادة ما تثير السعودية نجد بصورها الفاضحة والجريئة الجمهور والمتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” و “تويتر”.

حيث تعتمد خلال إطلالتها بالظهور أمام الجمهور بصور جريئة، حيث تكشف عن أجزاء من جسدها في محاولة للفت أنظار المتابعين.

وفي أخر إطلالة لها، نشرت عارضة الأزياء ​باربي صورة لها وهي تقف في غرفتها مقابل المرآه وترتدي افرول نسائي قصير.

فيما نشرت فيديو آخر وهي ترقص داخل غرفة النوم.

كما ونشرت صورة عبر خاصية “الستوري” وهي تجلس بداخل السيارة، وكاشفة عن جزء كبير من صدرها، من أجل تلف أنظار المتابعين.

وباربي نجد اسمها الحقيقي هو “جيجي” وولدت في عام 1994 من عائلة سعودية ولكنها تعيش في الولايات المتحدة الأميركية.

ودرست باربي نجد في مجال المختبرات في أميركا، ثم دخلت عالم الموضة والأزياء.

ولتكون أول عارضة ملابس داخلية سعودية، كما لقبت نفسها بـ باربي نجد أو باربي G.

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