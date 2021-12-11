اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. فضيحة فنية مدوية ..سقوط فستان الفنانة [دنيا بطمة ]بشكل خادش وجريئ وأنكشف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر فضيحة فنية مدوية ..سقوط فستان الفنانة [دنيا بطمة ]بشكل خادش وجريئ وأنكشف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!! والان مع التفاصيل

47831ea3f0.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محرج للغاية للفنانة المغربية وزوجة محمد الترك ، دنيا بطمة.

 14113341

 

وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل، وقد سقط فستان دنيا وظهر صدرها أمام الجميع.

 


يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا، الكرام. 14113341

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا