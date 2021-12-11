شاهد .. على غرار رانيا يوسف .. ( نرمين الفقي) تفجر الإنترنت وتكسر كل الحواجز بالكاش مايوه الشفاف. | اتفرج

انت الان تتابع خبر على غرار رانيا يوسف .. ( نرمين الفقي) تفجر الإنترنت وتكسر كل الحواجز بالكاش مايوه الشفاف. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات متخصصة بنشر أخبار المشاهير تداول صور مثيرة للفنانة المصرية الجميلة نيرمين الفقي.

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وظهرت نيرمين في الصور مرتدية "كاش مايوه" قصير وشفاف واتسم التصميم بالقماش الشفاف المطرز بنقوشات الورد.

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جاذبيتها فيما انتقدها بعض المتابعين واصفين اطلالتها بالجريئة على غرار النجمة رانيا يوسف.

و تشارك النجمة نيرمين الفقى فى مسلسل "شارع 9" بطولة كل من الفنان محمود عبدالمغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

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