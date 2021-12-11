شاهد .. على خطى رهف القنون.. عارضة الازياء مودل جيجي بإطلالة نارية بدون ملابس تماماً وبيدها تغطي مناطق عفتها !

انت الان تتابع خبر على خطى رهف القنون.. عارضة الازياء مودل جيجي بإطلالة نارية بدون ملابس تماماً وبيدها تغطي مناطق عفتها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة ​مودل جيجي​ واسمها باربي نجد، فيديو جديد فاضح في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت جيجي وهي عارية بالكامل وتقوم بإيحاءات إعتبرها المتابعون جنسية

وتناقل الفيدو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الذين عبّروا عن غضبهم من حركات جيجي وإعتبروا أنها تعدت الخطوط الحمراء.



وهذه ليست المرة الاولى لـ جيجي فكانت نشرت صورة ظهرت فيها عارية تماماً إستعرضت فيها مؤخرتها وصدرها،

فأحدث الصورة بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتداولها المتابعون بصفحاتهم منتقدين وضعية الصور.



وكانت وثقت في مقطع فيديو نشرته ظهرت فيه عارية بالكامل مكتفية بتغطية صدرها بيدها.84900921