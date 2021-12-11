شاهد .. فنانة عربية شهيرة فائقة الجمال استهدفتها أمريكا بصاروخ .. والسبب صادم وغير متوقع !! .. اتفرج من تكون!؟

انت الان تتابع خبر فنانة عربية شهيرة فائقة الجمال استهدفتها أمريكا بصاروخ .. والسبب صادم وغير متوقع !! .. اتفرج من تكون!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كانت الفنانة ليلى العطار لديها شغف كبير لفن الرسم، منذ الصغر اكتشفت لديها الموهبة وحب الفنون وخاصة الرسم واحبت ان تنمي تلك الموهبة لذلك درست في اكاديمية الفنون الجميلة ، لكنها لم تكن تعلم أن موهبتها سوف تؤدي بها إلي الموت، وهذه هي قصتها.

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ولدت ليلي فى بغداد عام 1944، وفي العام 1967 بدأت "العطار" مشوارها الفني على مستوى الاحتراف، ومن بعد هذا التاريخ بعام واحد فقط، كانت قد أطلقت معرضها الأول .

تميزت رسومات "ليلى"، بالحزن والنزعة الرومانسية التى لا تغيب عنها الفلسفة المعبرة عن حالة الاغتراب التي يعيشها المواطن العراقي بشكل خاص، والإنسان بشكل عام، أقامت ليلي العديد من المعارض الفنية، فى العراق ومصر والبحرين والكويت، وحصدت كثير من الجوائز.

وفي عام 1993 رسمت ليلى العطار صورة "بوش الأب"، على أرضية مدخل فندق الرشيد ببغداد، ولم تكن تعلم وقتها أن تلك الرسمة ستكون السبب في قتلها، وهو ما تم بالفعل حيث استهداف منزلها فى غارة أمريكية بصاروخ أودى بحياتها هي وزوجها.

والمثير في الأمر أنه وبعد مقتلها بتلك الطريقة بسبب رسمتها أكد أحد جيرانها ويدعى " سيف الدين الألوسي"، في مقال له أن "ليلى العطار" بريئة من رسم "بوش"، وأن صاحب الفكرة ورسام اللوحة فنان من ديالي.

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