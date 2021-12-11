شاهد .. ترف باذخ وأناقة خيالية .. اتفرج منزل فنان العرب ( محمد عبده) لن تصدق شكله من الداخل أشبه بقصور الملوك. | صور .

انت الان تتابع خبر ترف باذخ وأناقة خيالية .. اتفرج منزل فنان العرب ( محمد عبده) لن تصدق شكله من الداخل أشبه بقصور الملوك. | صور . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يمتلك الفنان السعودي محمد عبده منزلاً راقياً وفخماً وأنيقاً، حيث يُعد تحفه فنيه نظراً لتصميمه الجميل ورفاهيته الراقية.

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يحرص فنان العرب محمد عبده على جعل حياته الخاصة ملكاً له، ,لا يبدو أنه من الفنانين الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.

مع ذلك استطعنا أن نجمع لك بعض الصور من منزله الفخم الذي يشبه قصور الأمراء بديكوراته الفخمة وتحفه الغنية ومجالسه الكبيرة والواسعة.

تزدان جدران مدخل المنزل بشكل جمالي لافت، وذلك في توليفة تجمع أعمال الخشب والجصّ، لا سيما الجدار الرئيسي إذ تتقدمه ستائر مخملية. وهناك طاولة في النصف تلفت الأنظار بتصميمها.

ديكور الجدران أتى مناسباً بالشكل مع الصالون الفخم والمنقوش باللونين الأحمر والذهبي. من جهة ثانية، يتوزّع أحد المجالس على شكل زاوية تبدو شبه مستقلة، تضمّ أريكة تمتد على مساحة نصف دائرة مكسوة بالقماش الأبيض ومرصعة بالوسائد المقلمة باللونين البيج والبنفسجي.

بدورها، تحاكي غرفة الطعام لوحة تشكيلية، إذ تحوي طاولة مستطيلة تبرز أعمال الخشب اللافتة من خلال ديكورها “النيو كلاسيكي”.

يسيطر على ديكور الحمام الموجود في منزل محمد عبده الطراز العربي الرائع والأنيق جدّاً مع وجود نوافذ كبيرة لإضفاء جو من الحيوية على التصميم الداخلي له.

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