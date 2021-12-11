شاهد .. اتفرج :بإطلالة غريبة ..شيرين عبد الوهاب ابكت المصريين..برسالة مؤثرة بظهورها (بدون شعر) وخبير نفسي يفاجأهم بتحليل صادم!

انت الان تتابع خبر اتفرج :بإطلالة غريبة ..شيرين عبد الوهاب ابكت المصريين..برسالة مؤثرة بظهورها (بدون شعر) وخبير نفسي يفاجأهم بتحليل صادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي )

أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها بإمارة أبوظبي مساء اليوم، عن سعادتها بوقوفها أمام الجمهور خلال الفعالية، متمنية أن يقبلوها بإطلالتها الجديدة، بعدما حلقت شعرها.

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ومازحت شيرين عبدالوهاب جمهورها خلال الحفل قائلةً: «بقيت سنجل».

وتابعت: «مبسوطة إني معاكم، ويا رب تقبلوني بشكلي ده. بس إنتو عارفين إن أنا كده فوقت».

وقبل قليل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مختلفة من حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب بإمارة أبوظبي مساء اليوم.



وعلى نحو مفاجئ، ظهرت شيرين عبدالوهاب خلال الحفل وهي حليقة الرأس، في إطلالة بدت غير مألوفة بالنسبة لجمهورها.



وعلقت «شيرين» على إطلالاتها خلال وقوفها على خشبة المسرح: «اتحدى أصالة تعمل كده»

تواصل FilFan مع الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي لمعرفة الدوافع التي جعلت شيرين تقدم على هذه الخطوة .

في البداية أكد د. ابراهيم أن هناك عدة تفسيرات لقيام أي شخص بتغيير مفاجئ في شكله ، فقد يكون دليل على عدة مشاكل تحاصره على الصعيد النفسي مثل تقلب المزاج،

أو الرغبة في الانتقام من الأشخاص، ولكن للأسف هذا الإنتقام يتم توجيهه إلي الذات.

وتابع استشاري علم النفس قائلا : قد يكون هناك رغبة منها في لفت الأنظار أو التعبير عن الغضب ، جميعها إنعكاسات للصدمة التي تلقتها بعد الطلاق ، هناك بالفعل صدمة وهذا رد فعل غير متزن تجاهها .



وأضاف : قد تسعى شيرين لإثبات أنها سيدة جميلة حتى لو فقدت شعرها، ولكنها أقدمت على الخطوة بتلقائية شديدة ينقصها الذكاء الإجتماعي.



قد يعتقد البعض ان شيرين مصابة بالإكتئاب نتيجة هذا التصرف ، إلا ان دكتور ابراهيم مجدي نفى ذلك موضحا أن المصاب بالإكتئاب لن يقدر على مواجهة الجمهور والتفاعل معه والغناء في حفل ،

مريض الإكتئاب قد لايقدر على العمل والغناء هو عمل شيرين ، وبالتالي أرى أنها ليست مريضة إكتئاب ولكنها تحت تأثير صدمة .



وتعتبر هذه الفعالية هي الأولى لـ «شيرين» بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

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