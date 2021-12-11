شاهد .. تم الكشف عن سر سقوط نعش فاتن حمامة.. اثناء تشييع جثمانها ..وأسباب صراخ فاروق الفيشاوي بحرقة أمام قبرها ؟

انت الان تتابع خبر تم الكشف عن سر سقوط نعش فاتن حمامة.. اثناء تشييع جثمانها ..وأسباب صراخ فاروق الفيشاوي بحرقة أمام قبرها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي )

عندما تكون الجنازة لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فليس غريباً أن تتواجد في وداعها حشود غفيرة ، فالراحلة شخص استثنائي.

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إنها النجمة التي دخلت قلوب العرب جميعاً دون استئذان برقتها وأنوثتها.

وتربعت على عرشها عشرات السنوات من التألق والعطاء على المستوى الفني والإنساني.

وقد تسبب التدافع الشديد للجمهور الذي حضر لوداع النجمة الراحلة، وتشبيع جثمانها في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بسقوط حاملي النعش، أثناء خروجهم من المسجد.



وأثناء دفن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فقد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أعصابه وصرخ في الصحفيين طالباً منهم الانصراف من المدفن.



وقال الفيشاوي آنذاك" يا أخ يا اللي بتصور قالك خلاص بلاش تصوير.. مش عاوزين نتصور خلاص..اتفضلوا.. دي حُرمه".



يذكر أن فاتن حمامة توفيت في يناير 2015 في منزلها بالتجمع الخامس عن عمر يناهز 84 عاماً إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وشارك الآلاف في تشييع جنازة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة يتقدمهم زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب وابنتها نادية عزالدين ذو الفقار بحضور 25380842