شاهد .. فقدت عقلها وتنافس ميا خليفه.. شقيقة هيفاء وهبي ( رولا يموت) تظهر كما ولدتها أمها وهي تستحم بأقوى المشاهد اغراء !!

انت الان تتابع خبر فقدت عقلها وتنافس ميا خليفه.. شقيقة هيفاء وهبي ( رولا يموت) تظهر كما ولدتها أمها وهي تستحم بأقوى المشاهد اغراء !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قديم لـ ​رولا يموت​ كانت نشرته في صفحتها الخاصة وأثار الجدل حينها.

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وظهرت رولا بالفيديو وهي عارية وتستحم، وما احدث ضجة هو ان هذا الفيديو حصد 2 مليون مشاهدة ما يعتبر رقما ضخما.

وإنتقد المتابعون رولا طريقة إستعراضها لجسمها والإيحاءات التي تقوم بها بالتعليقات.

وكان انتشر خبر على مواقع التواصل الإجتماعي أن رولا يموت قد خضعت لعملية تجميل لمؤخرتها وقامت بتكبيرها.

ونفت رولا الخبر بنشره في حسابها الخاص، إذ كان بعنوان :"رولا يموت تصعق الكل وتستعرض خلفيتها بطريقة فاضحة بعد إجراءها عملية تكبير"، وعلّقت قائلة: "والله العظيم ما كبّرتها".72622835