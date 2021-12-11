شاهد .. كأنها ملاك من السماء :برنسيسه الفن مي عز الدين بإطلالة جديدة وساحرة تفاجئ الجمهور وتظهر بـ الحجاب.. هل تفكر في الاعتزال؟اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك من السماء :برنسيسه الفن مي عز الدين بإطلالة جديدة وساحرة تفاجئ الجمهور وتظهر بـ الحجاب.. هل تفكر في الاعتزال؟اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي )

قامت الفنانة مي عز الدين بنشر صورة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

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مي عز الدين تفاجئ الجميع وتظهر بـ الحجاب.. هل تفكر في الاعتزال؟

وعلقت مي، وكتبت: “جمعة مباركة” ، وعلى الفور تفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها،

وكانت أبرز التعليقات كالاتي: وحشتينا يا ميوش – ربنا يبارك فيكي ويحفظك – برنسيسة الفن.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل “خيط حرير” من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة كلا من؛ مي عز الدين،

محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.

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