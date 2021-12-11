شاهد .. فنانة شهيرة فائقة الجمال يعشقها العرب بجنون تعلن عن رغبتها في المعاشرة بدون زواج .. لن تصدق من هي ؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 07:30 مساءً | (مايا )

في تصريحات سابقة وحظيت باهتمام اعلامي فاجأت الممثلة التركية بورجو أوزبيرك الي اشتهرت باسم “عائشة”، جمهورها بتصريحات صادمة حول الزواج والمرأة.

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قالت بورجو إنها لا تفكر في الزواج ولا تحتاج له كي تصبح أما، مشيرة إلى أن المرأة مظلومة وغير محظوظة لأنها عندما تصل إلى سن معين لن تستطيع الإنجاب.

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