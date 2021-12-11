اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. فنانة شهيرة فائقة الجمال يعشقها العرب بجنون تعلن عن رغبتها في المعاشرة بدون زواج .. لن تصدق من هي ؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة فائقة الجمال يعشقها العرب بجنون تعلن عن رغبتها في المعاشرة بدون زواج .. لن تصدق من هي ؟ والان مع التفاصيل

8bb86d7413.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 07:30 مساءً | (مايا )

في تصريحات سابقة وحظيت باهتمام اعلامي فاجأت الممثلة التركية بورجو أوزبيرك الي اشتهرت باسم “عائشة”، جمهورها بتصريحات صادمة حول الزواج والمرأة.

 43344317

قالت بورجو إنها لا تفكر في الزواج ولا تحتاج له كي تصبح أما، مشيرة إلى أن المرأة مظلومة وغير محظوظة لأنها عندما تصل إلى سن معين لن تستطيع الإنجاب.

413b38d339.jpg43344317

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا