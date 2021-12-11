شاهد .. كيوم ولدته امها ..بأطلاله جريئه ووضعيات حميمة صاخبه لـ هازال كايا بطلة مسلسل (فريحة)مع هذا النجم التركي!

انت الان تتابع خبر كيوم ولدته امها ..بأطلاله جريئه ووضعيات حميمة صاخبه لـ هازال كايا بطلة مسلسل (فريحة)مع هذا النجم التركي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/11 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الممثلة التركية ​هازال كايا​ وهي تمارس الجنس مع النجم التركي ​شاتاي أولسوي .

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وظهر الممثلين يقبلان بعدضهما بطريقة حميمة على السرير، وفي صورة اخرى ظهرت هازال تلفّ جسدها بـ “الشرشف” وتنام على صدر شاتاي العاري.

وأثارت الصور ضجة كبيرة بين الجمهور، اذ ان هازال عادة لا يُسمع عنها اخبار فاضحة .

والحقيقة هي أن الصور من لمسلسلهما “​أسميتها فريحة​” الذي كان قد عُرض منذ سنوات وحقق نسب مشاهدة عالية حينها في تركيا والعالم العربي .20351961