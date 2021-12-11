شاهد .. بوقاحة تعدت حدود الأدب... السعودية مودل آش تهز اردافها وتقوم بحركات خادشة.. والجمهور: إرحمينا

انت الان تتابع خبر بوقاحة تعدت حدود الأدب... السعودية مودل آش تهز اردافها وتقوم بحركات خادشة.. والجمهور: إرحمينا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت النجمة السعودية الشابة، مودل آش، قبل قليل جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو حديث وجريء عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت مودل آش في مقطع الفيديو تهز اردافها على أغنية خليجية، وهي ترتدي فستانا مكشوف من منطقتي الصدر والبطن.

وكعادتها لم ترتدي نجمة السوشيال ميديا السعودية حمالة الصدر، كما قامت بحركة إغراء جريئة وخادشة، حين اقتربت من الكاميرا وعرضت صدرها.

وتعرضت مودل آش على إثر هذا المقطع، لموجة تحرش بعبارات وكلمات خادشة للحياء، جاء في بعضها: "مولعة.. إرحمينا" ،"لديك أجمل واحلى مؤخرة.. تجنن".

ومؤخرا إنتشر مقطع فيديو جريء لعارضة الأزياء السعودية، الشابة مودل آش، على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وظهرت مودل آش في مقطع الفيديو بدون حمالة صدر كعادتها، وبدأت حديثها بقراءة تعليق لأحد متابعيها قال فيه: "اضغط المضغوط أكثر.. تحياتي لأنوثتك". مردفة: "انا افدي قلبك والله".

ثم قالت مودل آش في الفيديو الذي رصده محرر "خليجي نيوز" : "انا اجمل سعودية واكثرهن انوثة.. انا ملكة جمال السعودية ومحد قبلي ولاحد بعدي انا شيء ماراح يكرره التاريخ".

وتابعت عارضة الأزياء السعودية: "جمالي وانوثتي راح تذكر في الكتب والتاريخ وانتن ياحسودات موتن قهر... انا أجمل امرأة والي ما يتفق ما عنده ذوق".

وبعدها استعرضت منحنياتها واضافت: "شوفي جمالي.. الناس تطلعني في الشاشة وتتحسن نفسيتها ويتعدل مزاجها.. يروقون وهم رايحين الدوام" .

وختمت مودل آش قائلة: "انا هرمون السعادة وأغلب الشباب يحبوني، إذا لم يكن كل الشباب .." وهي تقوم بحركات إيحاءات جنسية فاضحة.

وشاركت الناشطة السعودية الشابة مودل آش، متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بمقطع فيديو آخر حديث ومثير.

وارتدت مودل آش، في مقطع الفيديو لباس ملتصق بجسدها ومكشوف معظم مفاتنها، باللون الأصفر.

وتعمدت بإستعراض مؤخرتها بعدة وضعيات وعبر المرآة التي كانت خلفها، لتظهر معظم منحنياتها بوضوح أمام المتابعين، كما قامت بحركات إيحاءات جنسية.

كما شاركت الشابة السعودية، مودل آش، المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، في وقت سابق بصور إغراء تجاوزت الجرأة كعادتها.

وظهرت نجمة السوشيال ميديا السعودية، في الصور تستعرض مؤخرتها الكبيرة، بعدة وضعيات، جلوسا وانحناء.

وأثارت مجددا عارضة الازياء السعودية، بهذه الإطلالة موجة واسعة من الجدل بين الجمهور والمتابعين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعبر حسابات كثيرة لناشطين سعوديين.

يأتي ذلك بعد استعراض مودل آش جسدها ومنحنياتها؛ من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه بلباس رمادي ملتصق بجسدها وكأنه جزء منه.

واعتمدت الشابة السعودية المثيرة للجدل، تسريحة شعر منسدلة، وأحمر شفاه صارخ، وقامت بحركات إيحاءات فاضحة.

والمثير والصادم في آن واحد، هو استعراض مودل آش من خلال مقطع الفيديو، لمناطقها الحساسة من الإمام والخلف، والتي بدت بارزة للعيان بسبب التصاق اللباس بها.67229281