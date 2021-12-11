اتفرج .. صافيناز شخلعت لاعب الاهلي على واحدة ونص

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عدن - ياسمين التهامي - خرجت الراقصة الأرمينية صوفينار عن صمتها لترد على تصريحات صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا بشأن محاولتها التقرب منه.

وقالت صوفينار في بث مباشر عبر “فيسبوك”: “أنا طالعة أرد عشان صالح جمعة قال عليا كدابة، الطبيعي إن الرجالة تعاكس الستات مش العكس خليك راجل مع جمهورك لأول مرة في حياتك وقول عاكستها وخلاص لأن فيه سكرين شوت”.

وأضافت الراقصة: “عاكستني معاكسة بسيطة وأنا رديت عليك بالورود، قدر رجولتك وأطلع قول أه عاكست صوفينار، مش تطلع تقول إن صوفينار بتعاكسك مين هيصدقك”.

كما وواصلت حديثها: “أعاكسك ليه يا عم توم كروز؟ أنتونيو بانديراس؟ جيمس بوند؟، ممكن أفكر لو إنت هريثيك روشان وشاروخان. وحتى لو كنت وسيم أنا ذوقي حاجة تانية”.

ولفتت: “اللي بيقولوا ده حرق دمي، إنه يقول صوفينار بتعاكس راجل، على أخر الزمن هعاكس راجل”.

كما أوضحت صوفينار عدم فهمها سر إنكار صالح جمعة محاولته “معاكستها” عبر رسائل موقع إنستغرام، مشيرة إلى أنه أمر تراه طبيعيا، وأنه لم يرتكب جريمة، بل كانت معاكسة بسيطة ردت عليها برد مجامل، مشيرة إلى أنها تحتفظ بالرسائل، وتطالب “جمعة” بعدم الكذب وإدعاء أنها من حاولت مغازلته.

واشارت صوفينار إلى أن تصريحات صالح جمعة أغضبتها، وأنها لا تخرج للرد عليه بحثا عن الحصول على مزيد من الأضواء أو صناعة تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ما يهمها هو عدم وصف أي شخص لها بالكذب.

