شاهد .. فنانة ساحرة الجمال تفجر مفاجأة مدوية : هذا ما فعله معي عادل إمام بدون رحمة . لن تصدق من تكون.

انت الان تتابع خبر فنانة ساحرة الجمال تفجر مفاجأة مدوية : هذا ما فعله معي عادل إمام بدون رحمة . لن تصدق من تكون. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات فنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات نارية لفنانة مصرية جميلة وشهيرة، كشفت خلالها أسرار وقعت بينها وبين الزعيم عادل إمام.

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وقالت الفنانة شيرين سيف النصر، أن عادل إمام، استهلك طاقتها وغيبها عن الساحة الفنية لعدة سنوات.وأضافت نجمة السينما المصرية خلال تسعينيات القرن الماضي، أن ظهورها مع الفنان عادل إمام ظلمها كثيرا وظلم مسيرتها الفنية.

وأكدت شيرين سيف النصر أن “عادل إمام قیمة فنیة مضافة، لكن الوقوف أمامه لسنوات طويلة بعمل مسرحي لم يصوّر ويدعم، جعلني أتراجع فنيا، ولیس صحیحا أنّ مشاركة الكبار دائما تفیدنا، أحیانا تظلمنا ونأخذ قرارات متسرعة لمجرد أننا نود الظھور معھم أمام الملايین، وبعدھا نجد نفسنا نخسر ونغیب”.

وأوضحت الفنانة المصرية الجميلة، إن مسرحية عادل إمام "بودي جارد" التي لم يعرض تصويرها، ضيعت تسع سنوات من عمرها الفني وغيبتها بشكل كامل عن الساحة الفنية وعن الجمهور خلال تلك السنوات.

وأشارت شيرين سيف النصر، ذات الملامح الأوروبية الممزوجة بجمال الشرق، في تصريحات صحفية سابقة، أن عدد كبير من جمهورها اعتقد انها ابتعدت عن الساحة الفنية، ولكن في حقيقة الأمر أنها قضت ما يقرب من 9 سنوات في المشاركة بآخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام التي لم تعرض، وشاركها في بطولتها مجموعة من النجوم والنجمات من بينهم رغدة ولوسي واخرين.

وتابعت شيرين، أن هذه المسرحية استهلكت الكثير من طاقتها، بالإضافة إلى عدم تصوير المسرحية، وهذا تسبب لها بحالة نفسية سيئة، لذلك لم تتواجد على الساحة الفنية بعدها.

يذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر، عادت عام 2018، للسينما بعدة أعمال، بعد غياب سنوات طويلة، ومن تلك الأعمال فيلم "فتاة أحلامي" الذي استثمر مؤلفه ملامح شيرين الأوروبية لصياغة الخيوط الدرامية للفيلم.

وكانت شيرين اكدت على عودتها للعمل الفني مجدداً، ولكن ليست خلال هذه الفترة، معتبرة أن الفترة الماضية كانت بمثابة الهدنة، وأنها حالياً تقوم بقراءة عدد من الأعمال الفنية الدرامية، وسوف تحسم قرارها بخوضها خلال الفترة المقبلة.

وقدمت الفنانة سيف النصر الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية الجريئة خلال مسيرتها الفنية، منها فيلم أمير الظلام وهو من بطولة عادل امام وشيرين سيف النصر، وإخراج نجل عادل إمام "رامي"، وفيلم "من الذي لا يحب فاطمة".وشيرين سيف النصر، من مواليد 27 نوفمبر عام 1967 في الأردن، لأب مصري هو الصحفي «إلهام سيف النصر» وأم فلسطينية.

وتخرجت شيرين، من «كلية الحقوق»، عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات والتقت بالفنان يوسف ‏فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما.بعد مرور 14 عام ! اكتشاف خطأ فادح في فيلم "هي فوضى " ليعود ويكتسح مواقع التواصل الإجتماعي بقوة.

على الرغم من مرور ما يقرب من 14 عامًا على عرض فيلم «هي فوضى»، لمخرجيه يوسف شاهين وخالد يوسف، إلا أن الجمهور مازال مهتمًا به، حتى أنه يحلل أدث تفاصيله وما جاء به.

وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد واكتشاف الأخطاء الفنية، نشرت إحدى الصفحات المهتمة بالفن، خطأ تكنولوجيًا وقع فيه مخرج الفيلم أثناء مشهد جمع الفنانة منة شلبي بالفنان يوسف الشريف عندما كانت تصف شكل المتهم الذي اغتصبها للخبير الذي يجلس على جهاز الكمبيوتر.79327330