شاهد .. افجر إطلالة... السعودية مودل آش تكشف ما فوق الركبة وتستعرض اردافها دون خجل.

انت الان تتابع خبر افجر إطلالة... السعودية مودل آش تكشف ما فوق الركبة وتستعرض اردافها دون خجل. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جريء جدا، لعارضة الأزياء السعودية مودل آش، بعدما أعاد حساب فضائح الفنانين والمشاهير على موقع فيسبوك نشر المقطع.

14494622

وظهرت الشابة السعودية في مقطع الفيديو، المتداول على نطاق واسع، تستعرض منحنياتها وسط إحدى الشوارع في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعيش فيها منذ استكمال دراستها هنالك قبل نحو ثلاث سنوات.وأرتدت مودل آش، في مقطع الفيديو، فستانا مفتوحا من منطقة الصدر بالكامل، مع فتحة مبالغ فيها على امتداد طوله من الأسفل، مما كشف مفاتها أمام الجمهور.

والأكثر إثارة في الأمر، أن الشابة السعودية أطلت بدون ملابس داخلية، ذلك ما وثقه الفيديو حين اقترابها من شاشة الكاميرا وهي تتتراقص وتعرض مؤخرتها وجسمها بالكامل.

الفيديو الذي رصده محرر "خليجي نيوز" على حساب "فضائح الفنانين والمشاهير" بموقع فيسبوك ، نشرته الناشطة المصرية، ميرنا فؤاد الدمياطي.وعلقت عليه الناشطة المصرية الجميلة قائلة: "عارضة الأزياء السعودية مودل آش بفيديو ساخن #مودل_آش #اش #مودل_آش #آش ".

ومؤخرا صدمت الناشطة السعودية، مودل آش ، رواد مواقع السوشيال ميديا في المملكة، بعدما ظهرت بوضعية خادشة للحياء، في صور نشرتها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وأطلت مودل آش، تستعرض مؤخرتها من على مقربة من الكاميرا، بطريقة جنسية فاضحة، وهي جالسة على حافة مقعد صغير.

وارتدت الشابة السعودية لهذه الإطلالة، حمالة صدر، وفي الاسفل بجامة ضيقة جدا بلون وردي، أبرزت تضاريس جسدها وكأنها عارية تماما.

مؤخرة مودل آش، التي بدت على مقربة من أنظار المتابعين، حد الالتصاق بها، تناولها معظم المتابعون في منشورات وعناوين، على حساباتهم ارفقوها بصورها الحديثة، بعدما قامت بإغلاق خاصية التعليقات عليها.

وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية، عن صدمتهم بظهور مواطنتهم بهذه الطريقة، التي وصفوها بالجنسية والفاضحة.

كما لم تخل بعض التعليقات من التغزل والتحرش بمودل آش، والتعبير عن الإعجاب بجمالها وجسدها الممتلئ بالرقة والانوثة.

وكانت عارضة الأزياء السعودية المعروفة بـ ​"مودل آش" قد شاركت في وقت سابق، متابعيها​ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بصور جريئة للغاية.

وظهرت مودل آش في أحدى تلك الصور الحديثة، وهي ترتدي قميصا قصيرا جدا باللون الزهري، وقد سقط من على كتفيها.

كما تعمدت أن تظهر بدون أن ترتدي بنطال وحافية القدمين، لتزيد من سخونة جو متابعيها.

وفي الصورة الثانية أطلت الشابة السعودية، وهي ترتدي فستانا ضيقا جدًا باللون الكحلي، يكشف معظم نصفها الأعلى.

وتعرضت عارضة الأزياء مودل آش، لانتقادات حادة من قبل رواد بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بسبب جرأة هذه الإطلالات.

متابعون آخرون، من جهتهم تداولوا الصور وعلقوا عليها بعبارات وكلمات غزل وتحرش، بعدما أغلقت الشابة السعودية خاصية التعليقات عليها.

مودل آش إعتادت على نشر مقاطع فيديو وصور جريئة لها، مما يعرضها إلى انتقادات شديدة من قبل معظم رواد السوشيال ميديا في السعودية.

والفتاة الملقبة بـ Ash اسمها الحقيقي أشجان حمود المطيري، وهي من أب وأم سعوديين، غادرت المملكة لتكمل دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد إكمال الدراسة تمردت على أسرتها وظلت هنالك.14494622